〔美股业绩〕戴尔第一季营收逊于市场预期,财测亦令人失望(更新版)

(新增分析师评论并更新股价)

路透旧金山5月22日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O周二公布的第二季营收预估令人失望,由于美国与欧洲企业科技支出趋弱,而且消费类PC销售持续萎缩.业绩疲弱打击公司股价下挫.

该公司股价在周二盘后交易中重挫逾11%.戴尔与其竞争对手惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N)一样,市场份额不断被苹果(AAPL.O)等移动设备厂商所蚕食.

戴尔预计当前季度营收增长2%-4%,达到147-150亿美元,不及市场原先预计的154亿美元.

"很明显,我们面对着更具挑战性的需求环境."戴尔财务长Brian Gladden在一次采访中称,"总体而言,欧洲表现不佳."

他指出,美国联邦企业的需求似乎略有好转."我们看到那里的需求情况相当不错."

戴尔季度营收跌幅大于分析师的预期,受累于向消费者、大型企业以及政府部门的销售疲弱.

ISI集团分析师Brian Marshall认为,"这一真正糟糕的业绩"表明,戴尔从PC制造商转型为满足企业全部资讯科技需求的一站式企业将需要更长时间.

"(业绩)显然令人失望."Sterne Agee的分析师Shaw Wu表示,"此前的预期甚至都不是很高."

**面向消费者的销售放缓**

戴尔面向消费者的销售遭受重创,消费者业务营收下跌12%至30亿美元.面向大型企业的销售则下滑3%至44亿美元.

戴尔称,公司第一季营收下降4%至144亿美元,低于汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估的149亿美元.

不计入一次性项目,第一季每股盈余(EPS)为0.43美元,低于分析师平均预期的0.46美元.

第一季净利为6.35亿美元,或EPS为0.36美元,分别低于上年同期的9.45亿美元和0.49美元.

该季毛利率为21.3%.

"4月表现与我们的预期有差距."Gladden在电话会议中对分析师表示,不过他也补充道,"趋势看起来相当不错."

戴尔股价在盘后交易中报13.20美元,此前在Nasdaq市场收报15.08.(完)