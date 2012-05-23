南非执政党称正转向中国与印度寻求发展资金

(本文由路透中文网编译提供)

路透约翰内斯堡5月22日电（记者 Peroshni Govender/Jon Herskovitz）---南非执政党非洲人国民大会（ANC）秘书长谷威迪·曼塔什（Gwede Mantashe）周二称，西方投资者必须意识到南非不需要他们的投资，因为该国可更多地从同为金砖国家的印度和中国寻求经济发展的资金支持。

曼塔什接受路透采访时说：“西方投资者必须意识到这一点。”

“如果他们依然执迷不悟，在非洲大陆和发展中国家兴起的‘向东看’趋势将会日益增强。”

左倾的ANC对西方国家心存芥蒂，厌恶美国及非洲的前欧洲殖民国表现出的傲慢自大，并且不信任自由市场资本主义，反对西方机构在投资时经常附加条件。

“有时，当你与国际货币基金组织（IMF）、世界银行或其他机构打交道时，他们会觉得你不能有想法，因为他们有钱，并告诉你如何处理这些资金，”他说。

“只要这种情况存在，你会看到‘向东看’政策将迅速蔓延。”

南非于2011年初加入金砖国家组织，曾明确表示将效仿中国和巴西政府干预经济的模式。（完）