〔路透调查〕美国上周原油库存料连续第九周增加,因进口上升

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透5月22日电---周二公布的路透调查结果显示,美国上周原油库存可能连续第九周增加,因进口上升.
调查显示,14位分析师平均预计5月18日止当周原油库存增加100万桶.其中10位分析师预计库存增加.
美国能源资料协会(EIA)的数据显示,上周美国原油库存连续第八周增长,过去八周美国原油库存增加超过3,500万桶,库存创1990年以来最高水准.扣除战略储油以外,国内原油库存增加213万桶至3.8164亿桶.[ID:nST0518149]
"原油供应可能显示温和增加,因日进口量可能向900万桶回升."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说.
调查显示,分析师平均预计馏分油库存下降20万桶.不过分析师看法不一,14位分析师中有八位预计馏分油库存减少.
分析师平均预计,汽油库存料减少50万桶.分析师对5月18日止当周汽油库存升降看法存在分歧.
"我们认为EIA汽油库存将小幅上升,季节性趋势变动甚微."Ritterbusch表示.
调查还显示,炼厂产能利用率料上升0.4个百分点.
美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布石油库存报告.(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
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