《新兴市场重要经济事件预告》--5月23日-5月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月23日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)部长级理事会会议(至5月24日).

阿布达比--阿拉伯货币基金组织(AMF)-国际货币基金组织(IMF)会议,主题为"加强阿拉伯世界债务资本市场"(至5月24日).

华盛顿--美国参议院金融委员会下属安全与国际贸易及金融附属委员会举行听证会,主题为"重新审视美中战略与经济对话"(1800).

路易港--欧洲央行管委会成员莫尔许参加第九届法语国家央行总裁会议,会议主题为"央行:在全球经济持续变化中的新角色和新使命"(至5月26日).

首尔--韩国央行总裁金仲秀出席该行举办的会议,商讨近期经济事件(2230).

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.

马普托--莫桑比克央行发表国内经济和通胀的中短期前景报告(0800).

萨拉热窝--波斯尼亚政治领袖会议,商讨2012年预算以及与欧盟一体化相关的待解决问题(0800).

5月24日(四)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议(0800).

印度慕苏里--印度央行举行委员会会议(0400).

波兰索波特--欧洲央行执委亚斯穆森在Gdansk Institute for Market Economics举办的第二届欧洲金融会议上发表讲话(1620).

比勒陀利亚--南非央行公布利率决议(1300).

米兰--国际资本市场协会(ICMA)举行年度全体大会(0700),随后举行会议(至5月25日),俄罗斯央行副总裁Segey Shvetsov和欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林出席(1100).

伦敦--尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu在2012年尼日利亚发展和金融论坛上发表演讲(1145).

5月25日(五)

哥本哈根--欧盟非正式贸易政策委员会会议

巴黎--第四届拉丁美洲及加勒比海国际经济论坛.

5月26日(六)

印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan参加国家农业和农村发展银行(NABARD)委员会会议(0530).

5月28日(一)

布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报最终版本.

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.

布拉格--捷克央行发布银行业压力测试报告更新版.

波哥大--哥伦比亚央行议息会议.

罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议.

5月29日(二)

伦敦--国际能源署(IEA)发布世界能源展望特别报告,主题为支撑潜在"天然气黄金时代"所需"黄金规则".

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月30日).

5月30日(三)

曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(至6月1日).

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日).(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 肖群英; 审校 郑茵

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