〔金砖国家〕5月22日股汇市收盘纵览

路透5月23日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月22日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.64%,报919.28点.

中国股市:中国股市沪综指周二收高1.1%,跟随全球市场涨势反弹上扬.温家宝总理周末有关"稳增长"的利好言论亦持续发酵.但分析人士认为,在国内外不确定因素持续制约下,短线大盘走势仍不脱半年线(2,338点)上方的盘整.沪综指.SSEC收报2,373.307点,涨25.007点或1.06%.今日上海A股成交额753亿元人民币,上交易日为699亿元. [.SSCN]

香港股市:香港股市结束一连四日跌势收高,受中国成长题材股提振,此前本地媒体报导称,中国政府将加快重大基建投资项目的审批速度,以应对经济增长疲弱. 恒生指数.HSI收涨0.62%,报19,039.15点.恒生国企指数.HSCE收涨1.21%,报9,698.6点. [.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS续收涨.欧元在欧盟峰会前持坚,带动人民币中间价继续高开,同时客盘尚均衡,即期汇价随中间价走强. 境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水235点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3466元.[CNY/CN][ID:nSB1561176]

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印度股市:主要股指收跌,结束连续三日上涨.印度卢比跌至纪录新低,惠誉调降日本主权评级后全球避险情绪上升,均打压人气.指标BSE指数.BSESN收低1%,报16,026.41点.[.BO][ID:nL4E8GM0XZ]

印度汇市:印度卢比兑美元连续第五日触及纪录新低,因石油公司有大量美元需求且全球风险偏好较弱,尤其是在惠誉调降日本主权评级之后.卢比/美元触及纪录低位55.47,结算价报55.39/40,周一收报55.03/04.[INR/] [ID:nL4E8GM23L]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,321.870点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.47%至703.09点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.09%至31.1450;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.21%,报39.7150.

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巴西股市:拉丁美洲股市周二下跌,投资者益发担忧希腊可能退出欧元区并在全球金融市场引发不可预知的连锁反应.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌2.74%至55,038.75点.[ID:nL1E8GMBAX]

巴西汇市:巴西雷亚尔跌1.6%,尽管巴西央行两次采取干预行动支撑雷亚尔.国内经济放缓忧虑,以及欧洲债务危机可能扩散的威胁,均打压巴西货币.雷亚尔兑美元BRBYBRL=收于三年新低2.0804[ID:nL1E8GMKFL]

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南非股市:涨逾1%,矿业与银行股受到全球风险资产上涨的提振.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨1.35%,报29,538.24点,上日创出1月初以来的最低收位.综合指数.JALSH涨1.22%至33,488.14点.[.J][ID:nL5E8GMDLK]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3走软,投资者抛售风险货币.1625GMT时,兰特/美元跌0.5%报8.2777.[ZAR/][ID:nL5E8GMDXC](完)