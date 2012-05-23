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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 08:23 BJT

〔日本股市〕日经指数低开,投资者在日央行会议和欧盟峰会前保持谨慎

路透东京5月23日电---日股日经指数周三低开,回吐过去两日技术性反弹录得的涨幅,因在欧盟领导人峰会和日本央行政策会议结束前,投资者仍紧张不安.

日经指数.N225下跌0.4%,至8,696.93点.东证股价指数.TOPX跌0.3%,至731.40点.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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