〔日本股市〕日经指数低开,投资者在日央行会议和欧盟峰会前保持谨慎

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透东京5月23日电---日股日经指数周三低开,回吐过去两日技术性反弹录得的涨幅,因在欧盟领导人峰会和日本央行政策会议结束前,投资者仍紧张不安.
日经指数.N225下跌0.4%,至8,696.93点.东证股价指数.TOPX跌0.3%,至731.40点.(完)
--编译 肖群英;审校 王兴亚
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。