《中国报摘》--金融时报5月23日

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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* 头版头条:
--中国银监会主席尚福林表示,银监会系统各级领导干部要进一步增强政治意识、大局意识,全面加强银监会系统干部队伍建设,严守风险底线,坚定不移地推动银行业科学发展.
* 其他:
--中国保监会近日发布公告称,除保险公司、保险代理公司、保险经纪公司以外,其他单位和个人不得擅自开展互联网保险业务.
--中国央行数据显示,今年一季度全国共办理非现金支付业务90.96亿笔,金额293.35万亿元,同比分别增长22.4%和14.6%,增速有所放缓.(完)
--整理 黄运涛; 审校 乔艳红
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。