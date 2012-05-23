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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 08:20 BJT

《中国报摘》--金融时报5月23日

* 头版头条:

--中国银监会主席尚福林表示,银监会系统各级领导干部要进一步增强政治意识、大局意识,全面加强银监会系统干部队伍建设,严守风险底线,坚定不移地推动银行业科学发展.

* 其他:

--中国保监会近日发布公告称,除保险公司、保险代理公司、保险经纪公司以外,其他单位和个人不得擅自开展互联网保险业务.

--中国央行数据显示,今年一季度全国共办理非现金支付业务90.96亿笔,金额293.35万亿元,同比分别增长22.4%和14.6%,增速有所放缓.(完)

--整理 黄运涛; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

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