美国枪杀中国留学生的两名疑犯被控蓄意谋杀

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月22日电（记者 Mary Slosson）---美国检方称，涉嫌枪杀南加州大学两位中国留学生的两名疑犯周二以蓄意谋杀罪名遭到起诉，如果罪名成立，两人或可能被判处死刑。

4月11日，中国留学生瞿铭和吴颖遭到枪击身亡，两人均年仅23岁，案发现场距南加州大学仅隔几个街区。

洛杉矶地方检察院办公室称，两位留学生的遇害是由一起抢劫案引起的，此事引发外界热议该校能否对其附近社区提供充足的安保措施，这一地区住着许多学生。

被捕的两名嫌犯分别是20岁的布莱恩·巴恩斯（Bryan Barnes）和19岁的贾维尔·博尔登（Javier Bolden），两人已被指控在涉嫌进行一起抢劫案过程中蓄意谋杀。洛杉矶地方检察院办公室称，检方尚未决定是否对两人寻求死刑或终身监禁。

检方称，巴恩斯和博尔登还面临在另外一起枪击案犯有谋杀未遂罪名的指控，此案发生在2011年12月，当时两人在南洛杉矶的一个聚会上用枪射击一位20岁的男子。

他们指出，巴恩斯面临谋杀未遂、企图伤害等罪名的指控，他曾在今年2月的一个聚会上涉嫌用枪射击、殴打并伤害一对年纪20多岁的男女。（完）