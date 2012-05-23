〔中国经济〕为防经济过快下滑,未来财政货币政策微调空间将加大--新华

路透北京5月23日电---新华社周二援引权威专家称,近日总理温家宝的讲话,透露出财政、货币双政策将进一步发力的积极信号.未来财政、货币政策在坚持基本方向不变的前提下,预调微调的空间将加大,以防止短期内经济增速过快下滑.

中国4月宏观数据令人揪心,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.总理温家宝日前强调,要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调

报导援引中国社科院财经战略研究院院长高培勇指出,应对通胀重点靠货币政策,而应对经济下行则需财政政策发力.财政方面,当前关键要把此前确定的减税增支政策落实到位,尤其要落实好结构性减税政策.

"应对经济下行风险,需要财政、货币'组合拳'共同发力",高培勇表示,"结构性减税的空间还很大,需要政府明确一个总体减税指标,从而提振市场信心".

中国社科院重点金融实验室主任刘煜辉则指出,当前单靠货币政策无法将中国经济带出低谷.政府需加大货币政策与财政政策的配合力度,同时加大改革力度,通过解决深层次矛盾为经济增长注入动力.

据高培勇测算,今年财政政策的主要着力点是结构性减税,意味着用于结构性减税的钱至少要达到赤字规模的一半,甚至还要适当增加.以今年实际财政赤字10,700亿元计算,对折计算就是5,300多亿元,也就是说今年减税规模要达到6,000亿元是有可能的.

不过,当财政政策在促进消费和投资上再度发力时,需要货币政策从中配合从市场中释放流动性,加大预调微调力度.

华创证券研究所副所长华中炜就认为,需求不足和盈利预期的下降正影响着企业家的投资和借贷冲动.因而从要降低企业融资成本的角度看,货币政策预调微调的空间仍然很大,对于扩内需有重要意义.

中国人民银行此前宣布,从5月18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.

中国此前公布的4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低.[ID:nSB1540574](完)