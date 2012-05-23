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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 08:32 BJT

〔韩国股市〕盘初下挫1%,受炼油股下滑拖累

路透首尔5月23日电---韩国股市周三盘初下挫1%,可能终止连续两日的升势,因市场降低对欧元区领导人峰会将能够达成迅速果断化解债务危机解决方案的预期.

炼油股表现逊于大盘,SK Innovation(096770.KS)下挫2.1%,GS Holdings(078930.KS)跌1.6%.

0001GMT时,综合股价指数.KS11下滑1.02%至1,810.12点.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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