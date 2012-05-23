〔中国房地产〕房企经营风险渐重,应加快周转以保障资金链安全--报告

路透上海5月23日电---中国房地产协会等发布最新报告指出,随着国内房地产业竞争加剧,房地产上市公司大面积业绩下滑,负债率普遍较高,现金回流压力倍增,未来房企应适时调整营销策略,加快周转和去库存化速度,以保障企业资金链安全.

2012年房地产开发企业上市公司测评研究报告指出,长期以来,周转速度型和品质利润型是国内房企常见的两种经营模式.但去年以来,"快进快出"提高效率的现象已较普遍,万科(000002.SZ)、保利(600048.SS)和恒大(3333.HK)等高周转型房企去年已取得较好业绩.

报告披露中国房地产上市公司综合实力榜前10名分别为万科、恒大、中国海外发展(0688.HK)、保利地产、华润置地(1109.HK)、龙湖地产(0960.HK)、碧桂园(2007.HK)、世茂房地产(0813.HK)、富力地产(2777.HK)和金地集团(600383.SS).

报告指出,整体来看,上市房地产公司周转速度在2010年有所放缓后再次大幅下降.通过对近三年数据的比较,上市房企存货普遍急剧增加,其中,沪深房地产上市公司2011年存货周转率均值为0.28,较2010年均值0.72下降60.83%,存货周转周期明显拉长.

同时,房地产上市企业仍然处于较高的负债水平,而去库存化周期变长,资金回笼速度变缓,而且上市公司融资环境依旧紧张,股市融资和银行贷款路径收窄.随着大量开发贷款和房地产信托产品的集中到期,企业短期将面临巨大的还款压力.

报告称,根据各个抗风险层级企业的流动比率、净负债率和资产负债率的均值比较分析,强抗风险层级的企业仅有5家,占纳入测评176家上市房企业总量不到3%,而低抗风险和弱抗风险层级的企业分别占比为61%和8%.

中国这场"史上最严"的房地产调控已持续两年,政府已出台提高首付比例、限贷、限购和征收房产税等多项调控措施,国内房地产业成交陷入低谷,原本坚挺的房价已出现松动.(完)