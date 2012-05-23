《中国报摘》--中国证券报5月23日

* 头版头条:

--上海和深圳证券交易所发布实施中小企业私募债券业务试点办法,规定私募债发行利率不得超过银行贷款三倍.深交所人士表示,首批中小企业私募债品种有望6月中旬推出.

* 其他:

--国务院副总理李克强强调,要正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预期三者的关系,坚持实施积极财政政策和稳健的货币政策.保持经济平稳较快发展,最大潜力在内需.

--最高人民法院发布关于内幕交易司法的细则,细则规定内幕信息知情人在内幕信息敏感期内从事或者明示、暗示他人从事或者泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易,都将被处罚.

--发改委投资司司长王晓涛表示,继铁道部、卫生部之后,有关部门5、6月份将出台一批实施细则,鼓励民间资本投资发展.住房和城乡建设部、水利部等已起草完成实施细则初稿,正在征求有关部门意见.电力、石油天然气领域的实施细则制定工作也正在抓紧进行.

--中国人民银行温州市中心支行宣布,从5月22日起首次将人民银行控制的企业与个人信贷信用信息进入温州金融改革的创新机构"温州民间借贷登记服务中心"向社会公开,供借贷双方"定向查询".

--北京大学国家发展研究院与阿里巴巴集团联合发布的相关报告显示,超过70%的小微企业有融资需求,但非银行渠道融资超过70%,降低融资门槛和减免税负是最迫切需求.(完)

--整理 刘昕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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