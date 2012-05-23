〔欧洲评等〕DBRS将西意葡爱四国主权评级置于负面观察,称因希腊风险

路透纽约5月22日电---评级机构DBRS周二将西班牙、意大利、葡萄牙和爱尔兰主权信用评级置于负面观察,称因存在希腊可能不遵守救助计划条款的风险.

"这一行动反映出DBRS认为,欧元区成长面临的下行风险加剧,源于对希腊的系统性忧虑."DBRS在声明中表示.

"近期政治形势发展,已经引发对于希腊政府在遵守欧盟-国际货币基金组织(IMF)调整计划和留在欧元区方面意愿和能力的质疑."该评级机构在关于上述四国的各份声明中说.

DBRS表示,未来三个月将评估是否下调上述四个国家的评级.在做决定时,将会把希腊的未来、其欧盟成员资格以及欧元区主权债持续性和金融部门脆弱性纳入考虑.

根据DBRS的评级,西班牙和意大利评级为A(高),爱尔兰和葡萄牙评级分别为A(低)和BBB(低).

DBRS称若财政紧张状况缓解,将维持评级不变.但若系统性忧虑加深,且令这些国家稳定公共债务比率面临的挑战增加,则可能下调评级.(完)