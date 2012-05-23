〔中菲关系〕中国坚决反对菲律宾拉拢任何第三方介入黄岩岛事件--外交部

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月23日电---中国外交部发言人洪磊周二称,坚决反对菲律宾拉拢任何第三方以任何方式干扰或介入黄岩岛事件.
洪磊昨日在外交部例行记者会上做上述表示.
"菲律宾拉拢任何第三方以任何方式干扰或介入此事,必将使事态进一步升级,甚至改变问题的性质,中方对此坚决反对,"外交部网站刊登的新闻稿援引洪磊称.
他并称,黄岩岛是中国固有领土.中方一直通过外交协商方式积极推动菲律宾方面改变错误做法,缓和事态,以利于双边关系的正常发展.
南中国海拥有丰富的油气资源,同时还是海上运输要道,中国同菲律宾等一些国家就这一海域主权问题引发争端.
中国官方媒体新华社稍早发表评论称,菲律宾当局大大低估了中国扞卫固有领土主权的决心.鉴于其不计后果地一意孤行,中方已做好应对菲方扩大事态的各种准备.[ID:nSB1536948](完)
欲了解详情,请点选中国外交部(www.mfa.gov.cn)
--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红
(路透中文新闻部:+86-10-6627 1287;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;
Reuters Messaging: yuntao.huang@thomsonreuters.com)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。