日本已公布经济指标--2012/5/23

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.0% 持平-r 6月7-8日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.5% -0.3% 5月24日 --
全国核心CPI(y/y) 3月 +0.2% +0.1% 5月24日 --
工业生产(m/m) 3月 +1.3%-r -1.6%-r 5月30日 --
失业率 3月 4.5%-@ 4.5%-@ 5月28日 --
贸易收支(亿日圆) 4月 逆差5,203 逆差826 -- --
所有家庭实质支出(y/y) 3月 +3.4% +2.3% 5月28日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP
--整理 李春喜
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。