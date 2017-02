《全球重要经济事件一览表》--5月23日-5月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月23日(三)

东京--日本央行货币政策会议(最后一日).

路易港--卢森堡央行总裁莫尔许参加第九届法语国家央行总裁会议"央行:在不断变化的全球经济中的新角色与新任务"(至5月26日).

海牙--荷兰首相吕特(Mark Rutte),财长Jan Kees de Jager和议会磋商欧元区救援基金欧洲稳定机制(ESM)和欧盟峰会,荷兰议会下院就ESM举行投票.

伦敦--英国央行公布5月9-10日货币政策委员会会议记录.

英国赛伦塞斯特--英国央行副总裁宾恩在全国养老基金协会会议上讲话(0915).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)部长级会议(至5月24日).

阿布扎比--Arab Monetary Fund (AMF)-国际货币基金组织(IMF)会议,主题为"加强阿拉伯国家债券资本市场"(至5月24日).

柏林--德国央行公布月报(1000).

南达科塔州拉皮特城--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Data Matters Forum午餐会上讲话(1800).

华盛顿--美国参议院金融委员会下属安全、国际贸易及金融小组委员会(Subcommittee on Security and International Trade and Finance)举行听证会,主题是"检视美中战略与经济对话"(1800).

马萨诸塞州剑桥--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在哈佛大学肯尼迪政府学院2012届毕业典礼上发表演讲(1800).

加拿大卡尔加里--加拿大国库委员会主席Tony Clement向卡尔加里商会发表演讲,介绍联邦政府促进创造就业和经济成长的计划(1315).

5月24日(四)

华盛顿--美国财长盖特纳在约翰霍普金斯大学Nitze高等国际研究学院毕业典礼上讲话(1900).

东京--日本央行公布月报.

惠灵顿--新西兰政府公布2012/13财年预算.

罗马--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在罗马大学讲话(1300).

维也纳--欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼参加奥地利央行年会(0915).

维也纳--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在欧洲投资银行会议"经济成长的东方伙伴"上作闭幕发言(1530).

米兰--国际资本市场协会(ICMA)举行年会(0700),随后举行会议(至5月25日),俄罗斯央行副总裁Segey Shvetsov和欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林出席(1100).

波兰索波特--欧洲央行执委亚斯穆森在Gdansk Institute for Market Economics讲话(1620).

伦敦--商业经济学家协会(Society of Business Economists)年会,英国央行金融政策委员会(FPC)委员克拉克(Alastair Clark)发表演讲(0810),英国央行执行理事Andrew Bailey发表演讲(0820),英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯发表演讲(1115).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议(0800).

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在外交关系协会(Council on Foreign Relations)发表演讲(1700).

5月25日(五)

哥本哈根--欧盟贸易政策委员会非正式会议.

巴黎--第四届拉美和加勒比海国际经济论坛.

米兰--欧洲央行执委普雷特在国际资本市场协会(ICMA)年会上讲话(0700).

柏林--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在赫尔梯行政学院(Hertie School of Governance)发表演讲,题为如何领导陷入债务危机的欧元集团(1200).

维也纳--奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)会晤瑞士财长维德默-施龙普夫(0930).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在Norwegian Association of Local and Regional Authorities(KS)举办的会议上讲话(1015).

德国埃尔特维勒--在德国央行货币政策、通胀和国际联系的春季会议上,美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表有关货币政策的演讲(0930).

5月27日(日)

东京--日本央行发表4月27日货币政策会议的记录(2350).

5月28日(一)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲支付结算协会(Australian Payments Clearing Association Limited)成立20周年纪念研讨会上发表演讲.

5月29日(二)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威议会财政经济事务常务委员会(Standing Committee on Finance and Economic Affairs)有关货币政策行动的听证会上,发表介绍性陈词(1030).

伦敦--国际能源署(IEA)发表世界能源展望特别报告,介绍支撑潜在"燃气黄金时代"所需的"黄金法则".

里斯本--葡萄牙央行发表金融稳定报告,介绍银行业体系状况.

5月30日(三)

曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(至6月1日).

斯德哥尔摩--瑞典央行发表2011年金融稳定报告.

马萨诸塞州伍斯特--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在伍斯特地区研究中心第27届年会上发表演讲(2030).

得克萨斯州圣安东尼奥--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在该联储主办的社区论坛上,发表"联储运作和最新经济发展"的演讲(1720).

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利参加"本地区就业两极分化和不平等扩大"的简会(1730).

