中国在中缅边境设立人民币金融服务中心

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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(本文由路透中文网编译提供)
路透上海5月22日电---中国周二宣布，在中缅边境附近设立跨境人民币金融服务中心，推进与东南亚国家进行人民币结算贸易。
云南省瑞丽市政府网站上的声明称，该跨境人民币金融服务中心设在瑞丽，将推进人民币与缅币兑换机制。
国际货币基金组织（IMF）的数据显示，2011年，中国对缅甸出口总值48亿美元，从缅甸进口总值17亿美元。
声明还称，该中心还将支持人民币金融产品的发展，并创建人民币现钞跨境调运与回流机制。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。