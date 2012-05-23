IAEA称很快将与伊朗达成开放核设施协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳5月22日电（记者 Fredrik Dahl）---国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥（Yukiya Amano）周二称，他预计很快会与伊朗签署协议，允许该机构对伊朗疑似的核项目进行调查。这预示该国与六国不久后的核谈判前景趋于光明。

IAEA与伊朗周一在德黑兰进行了罕见的会谈，天野之弥对会谈结果进行了总结。两天后，六国将与该国官员在巴格达举行谈判，检验该国以透明方式控制其核项目的诚意。

天野之弥称，他希望伊朗开放帕琴（Parchin）军事基地，这一希望有望在与该国签署的协议中得到解决。伊朗被怀疑在该基地进行核武器相关的试验。

他承认在达成协议前仍存在一些分歧，但伊朗首席谈判代表贾利利（Saeed Jalili）向他确保说，这些分歧不会成为达成协议的障碍。

“（双方）做出了缔结和签署协议的决定……目前阶段，我能说的是协议很快就会签署，”他从德黑兰返回后在维也纳机场对记者说。

天野之弥将他在伊朗的会谈结果描述为“重要的进步”，称“我们更进一步了解了各自的立场”。

他被问及存在什么分歧时指出，分歧存在于“商讨确定文件（协议）的细节上”。（完）