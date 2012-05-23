〔中国经济〕保持经济平稳较快发展,最大的潜力在内需--副总理

路透北京5月23日电---内需不振拖累中国经济徘徊在下行通道.中国国务院副总理李克强指出,保持经济平稳较快发展,最大的潜力在内需.要推动经济转型升级,增强内生增长动力.

"要在开拓国际市场的同时,立足扩大内需.进一步健全扩大内需的长效机制,促进投资、消费、出口协调拉动,推动东部产业向中西部地区有序转移."新华社援引李克强的话称.

李克强是于近日在江苏考察时发表以上讲话.他指出,在扩大内需中,特别要抓好扶持就业、保障性住房、新医改、社会保障等重大民生工程,因这既能有效拉动需求,又能保障和改善民生.

"要促进结构转型升级,这是当前扩内需、稳增长的有效途径,也是保持经济长期平稳较快发展的关键所在,"他说.

中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得愈发突出.国务院总理温家宝周末讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB1556714]

李克强称,要发挥市场"倒逼机制"作用,推进结构调整,积极支持实体经济发展,支持有创新能力的企业发展,推动生产要素向有前景的领域和新兴产业集聚,加快淘汰落后生产能力,在转型升级中开拓新的市场.

此外,要完善体制机制,鼓励公平竞争,支持小微企业和民营经济发展壮大.

中国民间资本进入能源等重点领域有望进一步推进.国家发改委周二表示,继铁道部和交通运输部等,5,6月还将有部委陆续出台鼓励和引导民间投资健康发展的相关细则.[ID:nSB1561020]

内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.中国4月宏观数据从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.4月进口增速接近零,规模以上工业增加值同比增长9.3%,为2009年5月以来最低;社会消费品零售总额同比增长14.1%,创2006年11月以来新低;1-4月固定资产投资同比增长20.2%,亦低于预期.[ID:nSB1540574](完)