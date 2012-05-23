《中国报摘》--其他报纸重要消息5月23日(I)

**上海证券报**

--中国西藏首家地方性法人银行—西藏银行股份有限公司正式对外营业.

--商务部部长助理仇鸿表示,到2015年,中国服务贸易进出口总额有望突破6,000亿美元.

--住建部住房保障司副司长张学勤表示,截至今年4月底,中国已开工城镇保障性安居工程228万套,完成投资2,470亿元人民币.资金预算不会成为保障性安居工程建设绊脚石.

--河南省发现亚洲最大天然碱矿,已探明资源量超过7200万吨,共生芒硝矿资源量1亿吨.

**人民日报**

--中国保监会日前发布通知,规定财产保险公司投资型保险产品可使用规模与公司偿付能力充足率挂钩的要求,财产保险公司上季度末的偿付能力充足率小于150%时,保险公司应立即停止投资型保险产品的销售.

--郑州商品交易所总经理张凡表示,现在市场已经基本具备了推出商品期权交易的客观条件,一些商品期货品种已经相对成熟,可以推出 期权交易.

**第一财经日报**

--一名决策咨询人士称,高层可能于近日召开会议讨论出台"稳增长"的政策组合.预计将出台"有一些力度"或者"力度稍大一些"的措施，以稳定经济增长,这些措施将尤其表现在投资和信贷政策上.

**21世纪经济报 道**

--据中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉观察,今年3-4月份发改委项目审批速度已明显较1-2月份有所加快,而同期土地供应也比去年同比增加了40%.

--截至5月20日,工、农、中、建尚未从月初信贷结构短暂调整中恢复过来,贷款新增投放仅340亿人民币;同时,存款流失仍在加剧,前20天四大行存款再度下降2700亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/黄运涛; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]