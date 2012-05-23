《中国债券市场每日交易备忘》--5月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币10年期固息国债9:30-10:30招标,中标利率预测均值3.37% 江苏交通控股20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行主承 天津医药集团2亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),渤海银行主承 中国医药集团12亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和交通银行主承 港中旅集团26亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信证券和农业银行主承 湖南轻工盐业集团6亿元五年期发行人选择权中票(3+2)簿记建档(主体评级AA),国开行和中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部280亿元50年期固息国债120008,票面利率4.25% 汉口银行19亿元10年期附发行人选择权(5+5)固息次级债债1220004,票面利率6.80% 重庆银行8亿元10年期附发行人选择权(5+5)固息次级债1220005,票面利率6.80% 杭州银行80亿元五年期固息金融债1220006,票面利率4.55% 孚日股份( 002083.SZ )3亿元三年期中票1282163,票面利率7.25% 新民科技( 002127.SZ )2亿元一年期短融041253024,票面利率6.95% 远东控股集团3亿元一年期短融041262018,票面利率7.20% ============================================================================== 三、缴款: 湖北联合发展投资集团7亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280152,票面利率6.30% 新疆天富电力集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280153,票面利率6.50% 扬州扬子江投资公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280155,票面利率7.65% 红豆集团4亿元三年期中票 众业达( 002441.SZ )1亿元一年期短融 鄂尔多斯乌兰煤炭集团7亿元一年期短融 江苏交通控股公司23亿元一年期短融 洛阳矿业集团5亿元三年期中票 现代威亚汽车发动机(山东)公司6亿元三年期中票 华电国际( 1071.HK )( 600027.SS )15亿元五年期中票 九龙江建设6亿元五年期中票 福建漳龙实业4亿元五年期中票 博兴县中小企业4.5亿元三年期集合票据 渝涪高速公路公司4亿元一年期短融 中国电力投资集团60亿元三个月期超短期融资券 ============================================================================== 四、还本付息: 长江三峡集团100亿元一年期短融1181248到期兑付,票面利率4.13% 河南神火集团10亿元一年期短融1181249到期兑付,票面利率4.85% 烟台打捞局3亿元一年期短融1181250到期兑付,票面利率5.10% 延长石油集团30亿元一年期短融1181251到期兑付,票面利率4.40% 大唐高鸿数据网络公司1.5亿元一年期短融1181253到期兑付,票面利率5.80% 华夏银行( 600015.SS )25.6亿元五年期浮息金融债(三个月Shibor基准)071304付息,基本利差0.76% 农业发展银行200亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)090417付息,基本利差0.40% 河北渤海投资公司10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180107付息,票面利率6.85% 宜宾国资经营公司10亿元七年期固息债1180108付息,票面利率5.80% 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ40亿元五年期中票1182167付息,票面利率5.23% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国务院副总理李克强强调,要正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货 膨胀预期三者的关系,坚持实施积极财政政策和稳健的货币政策.保持经济平稳较快发展,最大 潜力在内需. --中国民间资本进入能源等重点领域有望进一步推进.国家发改委周二表示,继铁道部和交 通运输部等,5,6月还将有部委陆续出台鼓励和引导民间投资健康发展的相关细则.[ID:nSB1561020] --为拓宽中小微型企业融资渠道,中国沪深两大证券交易所周二发布公告,正式启动中小企 业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期 银行贷款基准利率的三倍.[ID:nSB1562690] --德国冷淡回应法国带头呼吁欧元区各国政府发行共同债券的构想,一天后将召开欧盟峰会, 投资者期望该会能拿出应对欧债危机的新举措.[ID:nSB1562380] --美国成屋销售年率为近两年来最高;惠誉已将日本长期外币与本币发行人违约评等降至 "A+",之前分别为"AA"和"AA-".两种评级的前景均为负面.  --国家统计局5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 周晓峰; 审校 边竞/李宏薇