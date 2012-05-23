主要国家经济指标预测--5月24日****

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透5月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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5月23日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 上周 -- 买超12,597
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,586
5月24日(四)
0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.5%
(较上年同期) -- +1.7%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 顺差12.98 顺差16.88
0645 法国企业景气指数 5月 95 95
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 47.0 46.9
服务业PMI 45.7 45.2
综合PMI -- 45.9
0728 德国制造业PMI 5月初值 47.0 46.2
服务业PMI 52.0 52.2
综合PMI -- 50.9
0758 欧元区制造业PMI 5月初值 46.0 45.9
服务业PMI 46.9 46.9
综合PMI 46.5 46.7
0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 109.4 109.9
现况指数 117.4 117.5
预期指数 102.0 102.7
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) 持平 持平
-- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 71.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 4月 +0.5% -4.0%
扣除运输的耐久财订单 +0.9% 持平
扣除国防的耐久财订单 +0.4% -1.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月19日当周 37.0 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 5月12日当周 325 326.5
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 5月 -- 正3
2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 104
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -- +0.5%
全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.2%
东京地区CPI(较上年同期) 5月 -- -0.3%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.5%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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5月22日(二)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 逆差为5,203 逆差4,828
出口(较上年同期) +7.9% +12.7%
进口(较上年同期) +8.0 +10.2%
5月23日(三)
0330 日本央行利率决定 5月 0-0.10% --
0800 意大利消费者信心指数 5月 86.5 89.0
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 3月 盈余75 --
(经季节调整)(亿欧元) 盈余91 --
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 3月 流出538 --
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 5月 0-9-0 0-9-0
0830 英国零售销售(较前月) 4月 -2.3% -0.8%
(较上年同期) -1.1% +1.0%
0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 逆差9.04 --
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 负17 负10
1100 美国抵押贷款指数 5月18日当周 804.9 --
再融资指数 4,456.4 --
1230 加拿大领先指标(较前月) 4月 +0.3% +0.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 +0.4% +0.3%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% +0.5%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 3月 +1.8% --
(较上年同期) +2.7% --
1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 34.3 33.5
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 4月 顺差3.55 顺差5.00
截止4月底的一年 逆差5.4 逆差4.5
进口(亿新西兰元) 4月 35.3 37.0
出口(亿新西兰元) 38.9 40.0
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 5月 正2 --
(完)
--整理 王丽鑫/王洋; 审校 郑茵
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。