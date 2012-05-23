《中国重要政经日程》--5月23日

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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=============================今日重要政经日程==========================
5/23(三)
--2012中国能源战略高层论坛在北京举行,至24日.
--2012中国战略性新兴产业发展论坛在北京举行,至24日.
--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.
*--中国民航发展论坛在北京举行
=============================近日重要政经日程==========================
5/24(四)
--社科院2012中国房地产高峰论坛暨《房地产蓝皮书》发布会
--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.
--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.
5/26(六)
--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.
--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.
--中国农商高峰论坛在上海举行.
6/6(三)
--2012(第三届)中国民企投融资大会在杭州举行,至9日.
*--2012中国国际创业投资暨私募股权投资论坛在北京举行.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
6/10(日)
*--2012年中国对外贸易500强企业论坛在宁波举行.
--国际航空运输协会(IATA)68届年会在北京举行.
6/13(三)
--决策者主办的第三届中国国际橡胶油产业高峰论坛在中国厦门举办,至周四.
6/14(四)
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/15日(五)
--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.
6/20(三)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.
--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
6/28(四)
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。