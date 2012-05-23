〔韩国股市〕三星电子跌逾3.5%,领跌绩优科技股

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔5月23日电---继两日反弹后,韩国三星电子(005930.KS)周三下挫逾3%,引领绩优科技股全线下行,打压大盘.
0127GMT,韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11跌1.67%至1,798.08点,跌破图表上重要心理关口1,800点.(完)
--编译 艾茂林;审校 杜明霞
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。