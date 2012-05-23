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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 09:45 BJT

〔韩国股市〕三星电子跌逾3.5%,领跌绩优科技股

路透首尔5月23日电---继两日反弹后,韩国三星电子(005930.KS)周三下挫逾3%,引领绩优科技股全线下行,打压大盘.

0127GMT,韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11跌1.67%至1,798.08点,跌破图表上重要心理关口1,800点.(完)

--编译 艾茂林;审校 杜明霞

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