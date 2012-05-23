〔美国股市〕Nasdaq承认对Facebook新股交易的瑕疵修补不当

路透纽约5月22日电---Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)周二在与一家成员券商通话时承认,对上周五Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)相关技术瑕疵的修补不当,这导致当日很多时段发生交易混乱.

Nasdaq交易服务主管Eric Noll在向路透发送的声明中表示,技术问题导致股票交易推迟30分钟,但该交易所相信其拥有恰当的应对方案来加以解决.

声称的交易系统补救方案不仅没有解决问题,反而导致很多券商在两个半小时内无法看到交易结果.

Noll在声明中表示,"假若我们早知道解决办法不够胜任,我们本会在实施前采用适当的办法来修补该解决方案."

尽管遭遇交易系统故障,5月18日挂牌上市的Facebook股票仍打破单日股票成交量的纪录,该公司是美国史上规模最大的IPO之一.(完)