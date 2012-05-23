〔全球油料作物〕油世界预计阿根廷今年大豆产量下降至4,000万吨

路透汉堡5月22日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,阿根廷2012年大豆产量可能从2011年的4,920万吨最低降至4,000万吨,因乾旱对产量的损伤仍在显现.

这低于油世界之前预计的4,100万吨.油世界在4月将阿根廷产量预估下调400万吨,因该国遭遇乾旱天气.

"阿根廷北部大豆作物遇到困难,"油世界称.其估计遭遇乾旱天气后,阿根廷北部约50万公顷的大豆被放弃,此前该国其他地区放弃了40万公顷大豆作物.

"因此阿根廷大豆总产量可能只有约4,000万吨,"油世界称.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所在5月17日将阿根廷2012年大豆产量预估下调140万吨,至4,150万吨.

阿根廷是全球仅次于美国和巴西的第三大大豆出口国.随着农场主收割南半球剩余作物,南美大豆产量预估也持续下降,这是造成美国和全球库存预估下降、且令价格保持坚挺的一项因素.

"中国和其他地区的消费者有意扩大(供给)范围,因南美大豆产量预估不断调降,而且美国未来的天气与作物生长状况也不确定,"油世界称.

油世界估计,中国在2011年8月/2012年7月年度将进口5,700万吨大豆,较前一年度增加390万吨.(完)