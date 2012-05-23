〔中国法规〕最高院颁布"内幕交易"司法解释,获利15万元以上即属"情节严重"

路透北京5月23日电---在中国证监会主席对内幕交易"零容忍"强硬表态的半年后,中国最高人民法院终于对"内幕交易"给出具体司法解释.其中并规定获利15万元人民币以上即属于"情节严重".

中国最高人民法院和最高人民检察院于周二发布"关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释".这是中国针对证券、期货犯罪出台的第一部司法解释,新规拟于6月1日起施行.

最高人民法院网站刊登的新闻稿称,内幕信息知情人在内幕信息敏感期内从事或者明示、暗示他人从事或者泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易,都将被处罚.

该司法解释称,将从三个方面的典型特征认定相关交易行为是否明显异常,包括时间吻合程度、交易背离程度和利益关联程度.

最高院并指出,证券交易成交额在50万元以上,以及获利或者避免损失数额在15万元以上等,均属于"情节严重".

最高人民法院表示,内幕交易案查处难度大.2008年初至2011年底,证监会共获取内幕交易线索的案件426件,立案调查的只有153件.

不过,财新网援引最高人民法院刑二庭庭长裴显鼎的话称,对于非法获取内幕信息人员的认定,目前还是坚持主客观一致的原则,即行为人动机目的清楚、手段明确的情况下,才可能被认定非法获取内幕信息."无意中听到"等方式获取内幕信息的行为不被纳入其中.

最高人民法院同时披露了包括黄光裕案在内的两宗内幕交易.其中,因主导2007年中关村股票的内幕交易,黄光裕获得账面收益3.06亿余元人民币.

去年12月中国证监会新主席郭树清就曾对内幕交易作出强硬表态,强调要加强资本市场诚信建设和坚决打击证券期货违法违规行为,对内幕交易和证券期货犯罪始终坚持"零容忍"的态度.[ID:nSB1257924](完)

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