〔美国个股〕中电光伏拟在美设立太阳能模块组装厂,应对反倾销裁定

路透5月22日电---太阳能电池与模块生产商中电光伏(China Sunergy)CSUN.N表示,打算在美国建设一家工厂.此前美国政府针对进口自中国的太阳能面板课征反倾销税.

美国商务部决定,对中国太阳能企业的产品征收不低于30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.[ID:nSB1554442]

"我们打算用中国以外生产的产品供应该(美国)市场."中电光伏一名高层人士在电话会议中对分析师称.

公司发言人在邮件声明中称,该公司拟在美国投资建立一家模块组装厂,并称资本支出将较低,因为模块生产线的成本低于电池生产线.

中电光伏公布第一季亏损少于预期,并预计当前季度出货量与利润率均上升.

该公司表示,预期需求疲弱与供应过剩将损及其2012年上半年业务表现,而"具有挑战性的环境"可能持续全年.(完)