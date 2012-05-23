〔美国个股〕中电光伏拟在美设立太阳能模块组装厂,应对反倾销裁定

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透5月22日电---太阳能电池与模块生产商中电光伏(China Sunergy)CSUN.N表示,打算在美国建设一家工厂.此前美国政府针对进口自中国的太阳能面板课征反倾销税.
美国商务部决定,对中国太阳能企业的产品征收不低于30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.[ID:nSB1554442]
"我们打算用中国以外生产的产品供应该(美国)市场."中电光伏一名高层人士在电话会议中对分析师称.
公司发言人在邮件声明中称,该公司拟在美国投资建立一家模块组装厂,并称资本支出将较低,因为模块生产线的成本低于电池生产线.
中电光伏公布第一季亏损少于预期,并预计当前季度出货量与利润率均上升.
该公司表示,预期需求疲弱与供应过剩将损及其2012年上半年业务表现,而"具有挑战性的环境"可能持续全年.(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。