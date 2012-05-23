《外汇动态》美元/马币触四个月高点,费波纳奇回档位附近现获利盘

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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0212GMT--美元兑马币(林吉特)触及逾四个月高点,受希腊可能无序退出欧元区的担忧升温提振.不过投资者在费波纳奇阻力位附近进行获利了结.
据美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导,希腊前总理帕帕季莫斯表示,希腊没有为可能退出欧元区做准备,欧元EUR=自低点反弹.
美元兑马币<USD/MYR>上涨0.5%至3.1345,盘中曾触及1月16日以来的高点3.1480,稍低于12-2月跌势的76.4%费波纳奇回档技术位.
投资者密切关注外资是否从马来西亚股市撤资,交易员称目前还有这样的资金外流.
"投资者还没有出售标的资产,我们不会看到亚洲市场崩盘.因此,我倾向于做空美元/马币,"一名驻吉隆坡的马来西亚银行交易员表示.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。