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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 10:47 BJT

《外汇动态》美元/马币触四个月高点,费波纳奇回档位附近现获利盘

0212GMT--美元兑马币(林吉特)触及逾四个月高点,受希腊可能无序退出欧元区的担忧升温提振.不过投资者在费波纳奇阻力位附近进行获利了结.

据美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导,希腊前总理帕帕季莫斯表示,希腊没有为可能退出欧元区做准备,欧元EUR=自低点反弹.

美元兑马币<USD/MYR>上涨0.5%至3.1345,盘中曾触及1月16日以来的高点3.1480,稍低于12-2月跌势的76.4%费波纳奇回档技术位.

投资者密切关注外资是否从马来西亚股市撤资,交易员称目前还有这样的资金外流.

"投资者还没有出售标的资产,我们不会看到亚洲市场崩盘.因此,我倾向于做空美元/马币,"一名驻吉隆坡的马来西亚银行交易员表示.(完)

--编译 李春喜;审校 隋芬

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