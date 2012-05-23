中国与委内瑞拉“石油换贷款”协议规模倍增

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯5月22日电---委内瑞拉国会周二通过一项议案，将与中国的石油换贷款规模翻倍至80亿美元，委内瑞拉以石油抵偿贷款。
基于此项修订协议，委内瑞拉可在给定的任意时间，向中国国家开发银行贷款最多80亿美元，原先的规模是40亿美元。
委内瑞拉执政党议员称，委内瑞拉需要资金，用于投资制造业等领域，确保经济持续稳步增长。
反对党领袖则称，这样的协议，会使得委内瑞拉过度负债。
反对党议员Americo De Grazia说：“这让我们倒退到殖民时期。根据这样的资金协议，我们让我们的未来债台高筑，不仅是我们自己的未来，还有我们子孙的未来。”
有批评人士指出，委内瑞拉国家石油公司目前就得每天向中国输送43万桶原油和油品，以抵偿债务。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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