〔中国企业〕加拿大监管机构指控嘉汉林业欺诈,并将调查"把关者"责任

路透多伦多5月22日电---加拿大安大略省证券交易委员会(OSC)周二指控中国嘉汉林业[SNOFS.UL]及公司部分前高管有欺诈行为.将近一年前,嘉汉林业被指欺诈,其股价暴跌.

OSC称,嘉汉林业和公司前海外管理层人员对于购买和向中国销售木材一事存在大量"欺诈及不诚实"行为.

OSC还表示,数名前公司高管试图误导委员会对公司的调查.该公司已于本月稍早被多伦多证交所摘牌.

OSC指控公司创始人陈德源(Allen Chan)、前高管Albert Ip、Alfred Hung、George Ho 和Simon Yeung有欺诈行为.委员会还表示,公司前财务长David Horsley未遵守安大略省证券法,行为有违公众利益.

"嘉汉林业采用文件造假的办法,为其声称拥有的木材储备中绝大部分提供虚假证明,"OSC在声明中表示.

"这是重要的第一步,我们将持续调查此事,包括把关者在其中的作用,"OSC执行主管Tom Atkinson在声明中说.

OSC并未具体说明在调查哪家把关者.在近来的一份报告中,OSC表示承销商、审计方和证交所对在加拿大市场上市的新兴市场企业审查力度不够.(完)