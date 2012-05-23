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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 11:02 BJT

《外汇动态》美元/日圆跌至日低,此前日本央行未宣布新宽松举措

0247GMT---美元/日圆JPY=下跌约10个跳动点至日低79.61日圆,此前日本央行未宣布新宽松举措.

尽管日本央行的决定符合大多数市场人士预期,但有少数市场人士曾预计,日本央行继4月放宽政策后,将继续采取新的宽松举措.

目前,上周低位79.002料支撑美元/日圆.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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