〔中港个股〕中石油今年将进口230-250亿立方米中亚天然气--董事长

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透北京5月23日电---中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)董事长蒋洁敏周三称,今年中石油将进口230-250亿立方米中亚天然气,明年可望达300亿立方米.
蒋洁敏是在周三股东大会后的媒体见面会作出如上表述.该公司去年自中亚进口天然气为159亿立方米.
他并称,公司原油产量将在保持稳定的基础上增长,预计到2015年原油产量将达到或略超过1.1亿吨;天然气亦保持增长,且增长势头高于原油,已经进入高速增长阶段.
蒋洁敏指出,西气东输三期工程将于今年开工,并将引入战略性投资者.预计用2-3年时间完成.
"(战略性投资者)包括政府投资和各种所有制的投资,肯定包括民营资本."他说.
蒋洁敏预计,天然气价格机制改革不会一步到位,或推出过渡性的机制和价格,以令用户更易于消化吸收.
据他透露,中国石油正在集中对美洲运营中心的建设,在加勒比海进行炼油项目的考察.
目前,中国石油的亚洲运营中心在新加坡已经基本形成,覆盖香港、日本、迪拜等国家在内运输加工仓储等,这些功能已经基本完备.(完)
--发稿 李文科;撰写 苏丹; 审校 乔艳红
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。