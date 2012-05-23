〔中港个股〕中石油今年将进口230-250亿立方米中亚天然气--董事长

路透北京5月23日电---中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)董事长蒋洁敏周三称,今年中石油将进口230-250亿立方米中亚天然气,明年可望达300亿立方米.

蒋洁敏是在周三股东大会后的媒体见面会作出如上表述.该公司去年自中亚进口天然气为159亿立方米.

他并称,公司原油产量将在保持稳定的基础上增长,预计到2015年原油产量将达到或略超过1.1亿吨;天然气亦保持增长,且增长势头高于原油,已经进入高速增长阶段.

蒋洁敏指出,西气东输三期工程将于今年开工,并将引入战略性投资者.预计用2-3年时间完成.

"(战略性投资者)包括政府投资和各种所有制的投资,肯定包括民营资本."他说.

蒋洁敏预计,天然气价格机制改革不会一步到位,或推出过渡性的机制和价格,以令用户更易于消化吸收.

据他透露,中国石油正在集中对美洲运营中心的建设,在加勒比海进行炼油项目的考察.

目前,中国石油的亚洲运营中心在新加坡已经基本形成,覆盖香港、日本、迪拜等国家在内运输加工仓储等,这些功能已经基本完备.(完)