《外汇动态》避险情绪提振美元/菲律宾披索,但获利了结限制涨幅

0253GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP在避险情绪带动下,涨至四个月高位,但投资者亦在出脱多头仓位,了结获利,限制了涨幅.

美元/菲律宾披索涨0.4%至43.33,之前曾涨至43.38.据路透数据,后一水准为1月20日以来最高位.

"美元涨势目前受限,是因为交易商对多仓进行获利了结.但下档空间亦将受限,因空头受到打击的次数已经太多,"一家欧洲银行驻马尼拉的交易员说.该交易员表示,美元仍上看43.50披索的目标.(完)

--编译 白云;审校 艾茂林

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