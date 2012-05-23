《外汇动态》避险情绪提振美元/菲律宾披索,但获利了结限制涨幅

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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0253GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP在避险情绪带动下,涨至四个月高位,但投资者亦在出脱多头仓位,了结获利,限制了涨幅.
美元/菲律宾披索涨0.4%至43.33,之前曾涨至43.38.据路透数据,后一水准为1月20日以来最高位.
"美元涨势目前受限,是因为交易商对多仓进行获利了结.但下档空间亦将受限,因空头受到打击的次数已经太多,"一家欧洲银行驻马尼拉的交易员说.该交易员表示,美元仍上看43.50披索的目标.(完)
--编译 白云;审校 艾茂林
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。