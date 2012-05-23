《美国证券分析》Facebook承销商的信息披露是否有越界违法之嫌?

记者 Andrew Longstreth 编译 侯向明/王丽鑫/杜明霞

路透纽约5月22日电---Facebook(FB.O)的首次公开发行(IPO)问题丛生,审查此事的美国监管当局可能会发现,行业分析师在临近IPO前能对客户透露什么内容,证券法的相关规范并不很明确.

Facebook以及负责此次160亿美元IPO的华尔街投资银行,正面临外界对于股票分析师为何会在IPO之前下调业绩预估的质疑.[ID:nSB1562480]

路透此前报导称,主承销商摩根士丹利(MS.N)的消费者互联网行业分析师Scott Devitt在发行前数日调降对Facebook的营收预估,很多投资者在股票上市前可能没有获悉该消息.[ID:nSB1560674]

据知情人士称,在Facebook进行IPO路演期间,同样担任承销商的摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)也各自修改它们的预估.

麻州州务卿周二晚间称,办公室已就分析师信息披露等相关问题传唤摩根士丹利.金融业监管局亦表示将追究此事,同时美国证券交易委员会(SEC)主席称,SEC将会检视从Facebook上市所衍生的其他问题.

摩根士丹利周二稍晚表示,它在Facebook IPO的程序"符合所有相关监管规定."

因为银行在IPO过程中能取得机密信息,在调查分析师是否违反信息披露规定时,会涉及好几则规定和法条.

另一个调查重点可能是分析师是否只向某些客户透露预估值有所调整的消息--虽然这类选择性的待遇或许是不被禁止的.但就算这种行为从法律上不算越界,但在自觉被忽视的散户眼中,这种行为损害了投行名誉.

摩根士丹利分析师调整预估值的时机令一些投资者意外,他们称这可能是导致Facebook股价疲弱的因素之一.这也让外界质疑信息获得的途径,以及是否违反了联邦证券法.

例如,SEC有所谓的"提前行动"(gun jumping,越界偷跑)条款,规范了除招股书以外对发行方的信息披露.

曾任职SEC,现为密西根大学证券法教授的Adam Pritchard表示,一般而言,传递出来的信息不能与招股说明书的不一致.

不过Pritchard也表示,口头传播是例外.

"口头交流严重背离偷跑条款,"他称.

当上市企业选择性披露信息时,它们可能违反公平揭露规则(Regulation Fair Disclosure).这项规定要求必须在同一时间向投资者披露信息.但证券法专家表示,Facebook在上市前向承销商透露信息,不受这项规则的约束.

另一套规定或许与承销商信息揭露相关.一条规则禁止在承销商任职的分析师,在上市标的公司挂牌之前,发布关于该企业的报告.

摩根士丹利分析师Scott Devitt至少在一场电话会议上向主要客户表达了他修正后的观点,但不清楚他的最新观点是否向更多人透露.Devitt未回覆寻求置评的电话留言.

宾州大学法学院教授Jill Fisch表示,分析师的口头沟通可能并不违反禁止发布研究报告的规定.

"如果这个分析师只是提醒客户注意披露信息的意思或者招股书上写了什么,我不确定在严格法律意义上这种行为是否违反了该规则,"她说.

监管机构与投资银行于2003年达成的处理规定或许有用.大型华尔街银行被控透过研究部门大肆宣扬分析师私下并不看好的首次公开发行(IPO)案后,同意进行改革.

根据该规定,这些银行同意采取措施,确保研究部门的独立性.比如,它们同意禁止分析师参与路演以及其他招揽投行业务的工作.

律师事务所Dorsey & Whitney合伙人Thomas Gorman表示,如果分析师同参与IPO的投行人士合作,那就可能违反了上述规定.Gorman同时也是SEC Actions网志的撰稿人.

他表示,华尔街的IPO历史显示,这些股票上市案可能充斥着银行的利益冲突行为.

"摩根士丹利身为主承销商,在这种情况下,它的研究员不应对该宗IPO发表看法,"他说.(完)