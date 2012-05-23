《阳歌专栏》微软进军中国电商市场最终或以失败收场

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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**微软进军中国电商市场最终或以失败收场**

对微软(MSFT.O)而言，眼下进军中国竞争激烈的电商市场可谓相当落后，但我觉得还是得恭喜该公司最终意识到该市场的巨大潜力。话说回来，也没人指责微软近期在各方面争当领袖，该公司明显利用Windows在电脑操作系统的主导地位，不断跟进创新企业开拓的其他产品和服务领域。

中国媒体报导称，微软计划通过MSN平台，进军中国拥挤不堪的电商市场。该公司近期刚结束对其汉语版必应(Bing)搜索引擎的beta测试。微软没有透露具体细节，但其新的电商平台可能会与必应及Windows平台有所整合。微软的Windows在中国的电脑操作系统中也处于主导地位，与在其他国家和地区的情况一样。

首先，我要说的是，微软在必应推出三年后才完成汉语版本的beta测试让人颇为吃惊。该公司显然没有在中国快速推进必应，这从该搜索引擎仍未打入中国市场便可见一斑，与该业务在其他市场的处境类似，尽管该公司也向这一由谷歌(GOOG.O)和本土企业百度(BIDU.O)主导的领域投入了大量资源。

我们再来看看微软这项新的离谱的电商计划。使用"离谱"一词来形容，并不是说电商领域没有蕴藏着巨大潜能，而是因为该市场已然拥挤不堪，还有许多久负盛名的大企业。从具体数字看，2010年中国电商市场销售额达5,000亿元，若能继续保持当前这种增长趋势，到2015年时可能达到1万亿元大关。

不过，电商市场的增长多数是由众多本土和国际企业带动的，而这些企业对微软而言都可谓是劲敌，比如像阿里巴巴、京东商城、苏宁和当当网DANG.N等。此外，零售巨头亚马逊(AMZN.O)和沃尔玛(WMT.N)也大举向这一领域推进，前者扩大其中国网站，后者则投资本地企业一号店。

我并不是说在眼下较晚的阶段进军这一市场不可行，微软也拥有许多对手没有的优势。但该公司如此姗姗来迟，加上许多现有企业不仅资金充裕，而且经验丰富，令我相当确信该公司的电商计划最终或以失败告终。

一句话：微软进军中国电商市场的新举动，或许会面临本土和国际对手的激烈竞争，最终可能以失败收场。

**奇虎360财务疑云未散**

奇虎360QIHU.N曾被指责虚报用户数据，该公司刚刚公布的数据显示，其第一季度营收大幅上升，但预计本季度增幅将放缓。财报中引起我注意的是该公司任命了新的联席首席财务官，这个头衔我从未听过，此举比较异常，至少让我更加怀疑财务虚报可能存在部分真实性。

奇虎360的财报显示，第一季营收为6,930万美元，为上年同期的三倍。该公司实现获利，而上年同期为净亏损。但该公司预计营收增速料大幅放缓至100%，尽管表面看来仍很不错，但增速只为刚刚报告的数据的一半。投资者看起来关注奇虎360营收的大幅上升以及重新实现获利，报告公布前，该公司股价周二盘中上升近5%。财报发布后，在随后的盘后交易中股价再度上涨4.5%。

奇虎360在财报末尾宣布，任命姚珏与现任首席财务官徐祚立共同担任公司的联席首席财务官。姚珏此前担任公司的财务副总裁。我至少要称赞该公司此举的相对透明，因为我注意到该任命的唯一原因是该公司在财报标题中提到此事。

不过公司高层财务官的变动往往是警戒信号，可能意味着公司不希望投资者知道幕后正在发生的一些事情。过去半年，奇虎360已经遭遇困境，因空头Citron去年秋天发布报告，质疑奇虎360的很多数据都严重虚报。奇虎360的股价基本未受到Citron报告的太大冲击，尽管Citron此后又发布了一份报告重申其主张。

上个月初，《福布斯》杂志发表文章，同样质疑奇虎360的一些数据，再次强烈暗示该公司的财务数据可能虚报，而其审计公司德勤可能在未来对其财务数据更加仔细审查。与Citron的报告不同，《福布斯》的文章看起来更加有说服力，因为该杂志并没有交易奇虎360的股票。

不过奇虎360强烈否认有任何过失，目前该公司的股价与Citron首次发布报告时差不多。该公司任命联席首席财务官让我觉得幕后肯定有事情在发生，尽管我不愿妄加猜测。但我相当有把握地认为，奇虎360的财务问题不会这么快就结束，未来三四个月估计会出一两件大事。

一句话：奇虎360公布的业绩抢眼，但任命联席首席财务官可能意味着质疑该公司虚报财务数据的事情还没有结束。(完)

--编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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