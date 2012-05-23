《热点透视》IMF对英国的B计划:只有在希腊退出欧元区时才需启用

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 许娜

路透伦敦5月22日电---国际货币基金组织(IMF)对英国的B计划就像一个紧急急救箱,应该保存在一个合适的地方,除非希腊迈出欧元区的大门,否则无需动用.遗憾的是,真到那时,英国将需采取更多货币和财政刺激举措,来防止经济螺旋式下滑.

IMF和英国央行货币政策委员会(MPC)的鸽派人士站在同一阵线,呼吁马上采取更多量化宽松举措,而且可能要求将利率自当前的0.5%水准进一步下调.调整利率是明智的.现在没有理由不将利率下调至零,尽管取得的效果不大.但是,英国央行不应急于听从IMF的量化宽松建议.英国经济复苏疲弱,部分归因于(受油价带动的)物价增速远快于工资.各国央行必须考虑到,目前采取额外的量化宽松举措,对全球通胀的影响恐将甚于复苏.

不过,倘若希腊今夏退出欧元区,并引发欧元区恐慌,那么无论有何风险,都肯定需要采取量化宽松举措.IMF还建议英国推出"较长期银行融资工具",此工具可能与欧洲央行长期再融资操作工具相似.当然,除非遇到可能需要压低抵押贷款等较长期贷款利率的紧急情况,否则最好也不要采用此非常规政策.英国央行的一大优势是,其将与那些因政府干预而具备偿债能力的银行合作,而欧洲央行则需同时应对可能不具偿债能力的银行及国家.

虽然在面临希腊危机时,英国采取较为宽松的货币政策仍属合情合理,但此政策还是存在做白工的风险.财政政策或许在帮助英国摆脱衰退上更有效果.IMF建议该国应针对低收入者采取临时减税措施,并建议政府投资基础设施项目,这都是对的.这意味着政府能够且应该继续努力削减当前支出.但毫无疑问,采取刺激举措将让财政状况更加恶化.

这是目前最好将紧急政策保存在急救箱内的另一个原因.如果欧元区不会拆伙,那么英国经济将会好转.倘若希腊选民在重新选举中坚持异常艰难的援助路线,那么欧洲可能会舒一口气.在这场危机中,赢得更多复苏时间就是一项有利条件.(完)