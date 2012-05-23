《热点透视》多元化的中国网络企业会避开Facebook遇到的问题

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 隋芬

路透香港5月22日电---高增长的中国网络企业,可能出人意料地也是防御型的股票.的确,对周期性广告业务的担忧拉低了中国的Facebook--人人网(RENN.N)的股价.但其它中国网络企业受冲击的程度应相对较轻.腾讯(0700.HK)与搜狐(SOHU.O)等多元化企业扎根于游戏业务,赋予他们不俗的抗衰退能力,这块业务也在为公司带来稳定财源.

Facebook(FB.O)上市后最初几天的表现疲软,打击投资者对社交网络题材的热情.作为美国主要的广告投放商,通用汽车(GM.N)近期撤掉在Facebook的广告,因为担心投放效果不如其它形式的网络广告.据网络广告咨询企业Wordstream统计,Facebook的广告页面点击量只有一般网站的一半.

中国企业广告支出的周期性尤其明显.广告支出最多的两类企业--房地产开发商与汽车企业目前日子都不好过,因为当局实施房屋限购政策且内需放缓.人人网一季度广告收入较前季大减46%,搜狐的品牌广告收入也比上季降了22%.

不过,所幸中国网络企业一直专注于更具韧性的业务:游戏.搜狐的网络游戏业务收入较上季成长3%,接近历史高位.腾讯一季度游戏收入也增长15%.玩网游比外出刷夜玩乐更省钱,成为经济低迷期更受青睐的休闲方式.

游戏业务不仅更加稳定,利润也更高.游戏作为商品的保鲜期比电影和新闻都更长,开发所需人力也更少.在Nasdaq上市的中国在线游戏开发和运营商--畅游(CYOU.O)的毛利润率接近90%,而主要依赖广告收入的新浪则不到60%.移动设备的日益普及也更有利于网游而非社交网络,因为广告在小型移动设备上展示起来不太方便.

网络游戏的流行不再只是娱乐选择相对较少的中国市场的独有特色.腾讯来自美国、欧洲与韩国的网游收入都在稳健增长,帮助抵消国内广告收入的疲势.投资者目前在重点找Facebook的不足之处,多元化的中国网络企业或许值得他们关注一下.(完)