〔中国货币市场〕七天回购利率早盘大跌,较隔夜利差水平向均值回归

路透上海5月23日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周三早盘大幅下滑近30个基点(bp).交易员表示,由于市场流动性继续呈现宽松,指标品种利率向资金融入方倾斜,遂带动七天与隔夜品种的期限利差向历史均值水平回归.

"我们感觉之前90个(基)点的利差确实有点大,一般情况下是60-70个(基)点,这应该是算是正常回归吧,"华中一银行交易员表示.

华东另一位银行交易员也表示,这主要是因为市场上钱多,一开盘七天回购利率就被带下来了.

"就我们行而言,一向是借钱的,现在缺口也很小,"她说.

新华社周二援引权威专家称,近日总理温家宝的讲话,透露出财政、货币双政策将进一步发力的积极信号.未来财政、货币政策在坚持基本方向不变的前提下,预调微调的空间将加大,以防止短期内经济增速过快下滑.[ID:nSB1562644]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8586 1.8294 +2.92 3,344.34

七天CN7DRP=CFXS 2.4282 2.6942 -26.60 258.71

14天CN14DRP=CFXS 2.7587 2.7570 +0.17 90.92

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.8582 1.8431 +1.51 1,062.97

七天CHICNY7D=CFXS 2.4053 2.6804 -27.51 42.68

==============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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