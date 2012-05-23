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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 11:27 BJT

〔日本股市〕早盘收跌1.2%,欧盟峰会前风险偏好消散

路透东京5月23日电---日股日经指数周三早盘下滑,回吐此前两日技术性反弹带动的涨幅;在探讨解决欧债危机的欧盟峰会召开前,风险偏好消退.

日经指数跌1.2%至8,623.46点,差不多抹去过去两日录得的1.4%涨幅.

"期货今日早盘遭遇猛烈抛售,推动市场下行,"冈三证券投资策略部副经理Hideyuki Ishiguro表示."(希腊前总理)帕帕季莫斯称,希腊在做可能退出欧元区的准备,这亦无所助益."

东证股价指数.TOPX跌0.8%至727.22点.(完)

--编译 李爽;审校 龚芳

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