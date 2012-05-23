〔日本股市〕早盘收跌1.2%,欧盟峰会前风险偏好消散

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京5月23日电---日股日经指数周三早盘下滑,回吐此前两日技术性反弹带动的涨幅;在探讨解决欧债危机的欧盟峰会召开前,风险偏好消退.
日经指数跌1.2%至8,623.46点,差不多抹去过去两日录得的1.4%涨幅.
"期货今日早盘遭遇猛烈抛售,推动市场下行,"冈三证券投资策略部副经理Hideyuki Ishiguro表示."(希腊前总理)帕帕季莫斯称,希腊在做可能退出欧元区的准备,这亦无所助益."
东证股价指数.TOPX跌0.8%至727.22点.(完)
--编译 李爽;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。