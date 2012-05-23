〔中国债市动态〕现券收益率早盘持稳,新债符合预期未提供新方向指引

路透上海5月23日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率总体持稳,因机构在获利回吐忧虑和未来政策继续放宽之间分歧明显,且今日招标的10年国债结果符合预期,未提供新的方向指引.

财政部稍早招标的10年期国债中标利率符合预期,投标倍数约1.97倍,整体需求一般.业内人士认为,众多宏观数据令人揪心,国内经济处于触底过程中,支撑债市配置需求.但二级市场上,同期限品种收益率累计跌幅过深,亦降低机构投标热情.[ID:nSB1560632]

上海一银行交易员称,早盘现券总体变化不大,因"市场现在分歧很重."

他解释说,降准后现券收益率连降,令获利回吐压力难减,但同时经济前景不好,则助增部分机构继续看宽货币政策预期,因此在没有新的消息或方向前,现券暂时僵持.

中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB1556714]

二级市场上,剩余期限接近10年110024tCN110024=CFXS及120004tCN120004=CFXS等国债成交收益率均在3.38%附近.

至于铁道债被放宽发行限制对信用债市场的影响,北京一券商交易员认为,从长期看,该消息属利空,但在目前整体向好的市场背景下,直接影响尚不明显.

铁道债放宽发行限制,虽令未来信用债供给承压,但因发行主体众多,而且近来市况偏暖,短期内影响料有限,"就好比高富帅就那么几个,下面'屌丝'还是众多."

中国发改委官员近日在一券商研讨会上表示,将积极扩大债券发行规模,虽然企业债发展面临瓶颈,但今年计划发行规模超5,000亿元人民币,意味着今年发行量有望较去年翻番.另外,监管层将放宽对铁道债的发行限制,特批铁道债可以突破净资产40%的红线.[ID:nSB1560066]

剩余期限约6.47年的固息铁道债1180155券最新双边报价tCN1180155=CFXM为4.42%/4.38%,较上日尾盘的4.42%/4.38%变化不大.(完)