伊朗总统6月访华,将讨论核问题

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月23日电---中国外交高官周三宣布，伊朗总统艾哈迈迪内贾德6月将造访中国，出席上海合作组织峰会，届时将与中国国家主席胡锦涛讨论伊朗核项目问题。
中国外交部副部长程国平在媒体吹风会上宣布了这一消息。上合组织是包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦六个成员国的地区安全组织，伊朗是上合组织观察员国。
程国平说，艾哈迈迪内贾德总统和胡主席会晤期间，伊朗核问题将会是重要议题。
艾哈迈迪内贾德的中国之行具有重要意义，因为中国是拥有否决权的联合国安理会常任理事国之一，且对美国要求对伊朗加大制裁的提议不以为然。中国是伊朗石油的重要买家。
当被问到美国新的对伊制裁方案，以及提议中的欧盟制裁方案时，程国平称，中国严格遵循联合国对伊朗核问题的相关决议，但与此同时，中国反对利用双边制裁迫使其他国家就范，或伤害其他国家与伊朗的正常贸易关系。（完）
--编译：王燕焜;发稿：张家伟
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。