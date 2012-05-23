〔中港热股〕上海医药H股重挫逾三成,但公司人士否认遭调查(更新版)

(新增公司人士评论)

* 上药H股跌逾三成,A股跌近10%

* 媒体报导正被证监单位调查

* 公司人士否认被调查

路透香港5月23日电---以营收计中国第二大医药集团--上海医药集团股份有限公司(601607.SS)(2607.HK)周三在上海及香港两地股价重挫,H股跌幅超过三成至挂牌来新低,因有媒体报导公司正被证监单位调查.不过上药公司相关人士对该则报导则予以否认.

21世纪经济报 道今日引述不具名公司高层谈话指,上药因收购常州康丽制药以及新先锋药业无形资产等两宗购并案的财务报表问题,正被证监会及香港联交所调查.市场人士表示,该则报导是早盘该公司股价大跌的导火线.

"调查是肯定没有的,"上海医药董事会办公室一位人士回答路透电话询问时指出,"至少我这个部门没有证监会的人来要资料,来问我问题."

她指出,一般而言,董事会办公室是公司与证监会的对口接待部门.

市场人士及分析师指出,上药近期不时传出负面报导,再加上管理层更迭,反映出公司内部管理层之间矛盾严重,不利于公司业务发展,股价表现相对疲弱.

"在公司整合期间,出现管理层意见分歧,对于业务发展、整合的进展以及未来M&A(购并)都是有影响的."里昂证券行业分析师梅璟萍说.

本地时间上午11:43时,上药H股重跌35.55%至7.76港元,盘中最低曾至7.73港元,是去年5月H股挂牌以来最低;其A股早盘亦收跌9.8%至10.77元人民币.

上海医药月初发布公告称,董事会决议免除原任董事长吕明方的职务,以及执行董事等职,并将交由5月31日在上海举行的股东大会决议.公司也在稍早发布获利预警称首季净利恐按年下降约40%,因一次性收益减少.

上药H股去年在港股共集资约22亿美元,其中全球最大医药公司辉瑞(PFE.N),新加坡主权基金淡马锡TEM.UL,国浩集团(0053.HK)和中银集团为基石投资者,总投资额为5.5亿美元.[ID:nSB1806047](完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK