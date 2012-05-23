《企业看点》--5月23日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月23日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 中国证券报报导,中国国务院副总理李克强强调,要正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预期三者的关系,坚持实施积极财政政策和稳健的货币政策.保持经济平稳较快发展,最大潜力在内需.[ID:nSB1562674]

* 巴西报纸Valor Economico报导,澳洲Crusader Resources(CAS.AX)计划向巴西东北部Rio Grande do Norte州的一个金矿项目投资4亿美元.[ID:nL1E8GM2B7]

* 日本放送协会(NHK)报导,马自达(7261.T)正同意大利菲亚特FIA.MI就业务结盟进行谈判,因连连亏损的马自达寻求在同美国福特汽车(F.N)的合作关系弱化之际,能够继续生存.[ID:nSB1563154]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)