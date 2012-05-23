〔中国汇市〕人民币中间价大幅低开逾百点,即期交易区间随之整体下行

* 欧元重挫,拖累中间价低开逾100点

* "强势美元"预期加强,购汇力量强劲

* 即期交易区间整体下移

* 人民币弹性贬值的可能性存在

路透上海5月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘下跌.受隔夜欧元重挫拖累,中间价低开逾100点,即期汇价紧随跳水,盘中一度击穿预期的阻力位6.33后逐渐恢复至稳定区间波动.

交易员表示,近期中间价走势愈加市场化,近期几次明显波动均与海外市场及其相关.这也强化了"强势美元"的预期,拉低人民币兑美元即期汇价交易区间.

"央行倾向让市场自己寻找平衡,弱化自身(央行)作用,...近来美元的确很强,按目前情况看来,涨到85也不是没有可能的."北京一银行交易员称.

美元指数.DXY最新报价81.660,上涨0.2%.

上述交易员指出,央行放松管制,显示其认为目前汇价处于均衡的态度.同时即期汇价"胶着"走势,也表现出市场对当前汇率水平的认可,因此人民币大幅贬值的可能性很小,有弹性的贬值倒是有可能,接下来的贸易数据或将提供线索.

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北京时间11:48,人民币兑美元即期报6.3316元,上日收报6.3231元;中间价CNY=PBOC报在6.3208元,较上日下跌131个基点(bp).

香港离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3275/25元,上日尾盘报6.3220元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=贬值预期明显,最新报在6.3840/90,上日尾盘为6.3895元.

纽约汇市欧元兑美元周二重挫1%,因对希腊可能退出欧元区的忧虑与日俱增.欧洲领导人本周三将举行非正式峰会.[ID:nSB1562432]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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