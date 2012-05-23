《外汇动态》日圆扩大涨势,日本央行声明引发政策立场疑虑

0411GMT---美元兑日圆JPY=扩大跌幅至79.518日圆,日内跌约0.5%,此前日本央行公布最新声明,引发一些分析师对该央行宽松政策承诺的质疑.

日央行最新声明未表示将追求有力的货币宽松政策,取而代之的是表示将施以适当政策.

这亦令澳元兑日圆AUDJPY=R刷新五个月低点,至77.57日圆.普遍的风险厌恶情绪,加之本周稍晚大规模uridashi债券赎回前的审慎情绪,都令澳元承压.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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