独家：美国寻求开设网络战课程培训专业人才

(本文由路透中文网编译提供)

路透马里兰州米德堡5月22日电（记者 Tabassum Zakaria）---美国国家安全局（NSA）正在尝试通过在一些特定大学对情报人员开设新的网络战课程，壮大该国秘密情报部门打击网络对手的能力。

网络战课程将对从事情报、军事和执法工作的人员提供基本教育，由于涉及秘密，仅向通过安全检查要求的学员及教员开放，将在由NSA组织的夏季特别研讨班授课。

寻找网络战的合适人选相当困难，起因是把黑客组织成员转变为合格的政府网络人员仅属于凤毛麟角的个例。

NSA资讯保证处技术总监Neal Ziring称，NSA寻找的“合格网络操作员”可谓少之又少。

“我们正在尝试培训更多这样的人员，他们必须掌握一些黑客知道的事情，也要了解许多其他事情，正是出于这样的原因，就需要一家不错的大学来培训这样的人才，”他在马里兰州NSA总部接受路透采访时称。

NSA这项计划有两个主要任务，分别是保护美国政府的电脑网络，通过卫星等电子方式收集外国情报并破译情报。

目前有20所大学申请该项目，只有四所大学本周获得NSA网络战学术中心（Centers of Academic Excellence in Cyber Operations）的批准，分别是南达科他州立大学、海军研究院、东北大学和塔尔萨大学。

NSA官员称，该项目是奥巴马总统通过教育改善网络安全的国家计划之一，目的是储备学生投身美国网络司令部（U.S. Cyber Command）事业。（完）