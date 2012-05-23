〔中港个股〕中石油今年将进口230-250亿立方米中亚天然气--董事长(更新版)

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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(新增更多关于美洲运营中心的细节)
* 今年料进口230-250亿立方米中亚天然气
* 明年进口量可望达300亿立方米
* 西气东输三期工程将于今年开工
* 正集中建设美洲运营中心,在加勒比海进行一些项目考察
路透北京5月23日电---中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)董事长蒋洁敏周三称,今年中石油将进口230-250亿立方米中亚天然气,明年可望达300亿立方米.
蒋洁敏是在周三股东大会上做出如上表述.中石油去年自中亚进口天然气为159亿立方米.
他随后在媒体见面会上并透露,西气东输三期工程将于今年开工,预计用2-3年时间完成,并将引入战略性投资者.
"中石油的管道建设是战略性的工程,将持开放性的态度...所谓开放,要引入其他战略性投资者,包括政府投资以及各种所有制的投资在内,肯定包括民营资金,"蒋洁敏说.
据他透露,中石油目前正集中对美洲运营中心的建设,在加勒比海进行相关的一些炼油项目考察.不过整个美洲地区,包括北美、南美和加勒比海地区都是考察的对象.在这个地方的运营中心工作重点是仓储和炼油.
"如果没有其他意外,今年会在美洲这个运营中心上有所突破,"他说.
目前,中国石油的亚洲运营中心在新加坡已经基本形成,覆盖香港、日本、迪拜等国家在内运输加工仓储等,这些功能已经基本完备.
蒋洁敏预计,中国石油的原油产量将在保持稳定的基础上增长,到2015年原油产量有望达到或略超过1.1亿吨;天然气亦保持增长,且增长势头高于原油,已经进入快速发展阶段.
不过,他预计,天然气价格机制改革不会一步到位,或推出过渡性的机制和价格,以令用户更易于消化吸收.
去年年末,国家发改委宣布,自当年12月26日起在广东和广西开展天然气价格形成机制改革试点,并称总体上不会推高两地天然气价格.[ID:nSB1308068](完)
--发稿 李文科;撰写 苏丹; 审校 乔艳红
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