〔国际油市〕布兰特原油下滑0.4%,伊朗有望达成协议且存在经济疑虑

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月23日电---布兰特原油周三下滑约0.4%,因伊朗和联合国核查机构有可能达成协议,缓解了对供应中断的担忧,同时欧债危机疑虑和中国经济减速亦令需求承压.
联合国国际原子能总署(IAEA)预计很快会与伊朗签署协议,允许该机构对伊朗疑似的核项目进行调查.这预示该国与六国不久后的核谈判前景趋于光明.
0402GMT,布兰特原油LCOc1跌0.46美元报每桶107.95美元,美国7月原油期货CLc1下跌0.56美元报每桶91.29美元,世界银行调降对中国经济成长预估,经济疑虑令油市承压.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。