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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 13:18 BJT

〔国际油市〕布兰特原油下滑0.4%,伊朗有望达成协议且存在经济疑虑

路透新加坡5月23日电---布兰特原油周三下滑约0.4%,因伊朗和联合国核查机构有可能达成协议,缓解了对供应中断的担忧,同时欧债危机疑虑和中国经济减速亦令需求承压.

联合国国际原子能总署(IAEA)预计很快会与伊朗签署协议,允许该机构对伊朗疑似的核项目进行调查.这预示该国与六国不久后的核谈判前景趋于光明.

0402GMT,布兰特原油LCOc1跌0.46美元报每桶107.95美元,美国7月原油期货CLc1下跌0.56美元报每桶91.29美元,世界银行调降对中国经济成长预估,经济疑虑令油市承压.

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