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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 13:14 BJT

〔表格〕新加坡4月CPI较上年同期上涨5.4%,增幅略高于预估

路透新加坡5月23日电---新加坡统计局周三公布:

* 4月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨5.4%(路透调查预估为上涨5.3%)

* 新加坡央行4月年核心通胀率为2.7%

* 新加坡称未来数月通胀和核心通胀可能维持高位,下半年料下滑

* 新加坡央行重申2012年整体通胀率料介于3.5-4.5%,核心通胀率料介于2.5-3.0%

表格如下:

CPI 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月

年率(%) 5.4 5.2 4.6 4.8 5.5 5.7 5.4

新加坡央行核心通胀率

年率(%) 2.7 2.9 3.0 3.5 2.6 2.4 2.3

月率(%) 0.4 0.1 -0.2 0.9 0.2 0.3 0.3 (完)

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--编译 张若琪;审校 李爽

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